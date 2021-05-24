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Общество24 мая 2021 10:07

Омич собирал с пенсионеров деньги за несуществующие пластиковые окна

Он успел обмануть 8 человек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич ходил по квартирам и предлагал пенсионерам установить новые окна.

Омич ходил по квартирам и предлагал пенсионерам установить новые окна.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В колонию отправится обманщик омских пенсионеров. Мужчина решил подзаработать и стал ходить по квартирам пожилых людей с предложениями по замене окон. Он учтиво общался с клиентами и располагал к себе будущих заказчиков, поэтому многие ему поверили. Омич предлагал внести предоплату и даже подписывал с жертвами фиктивный договор. Исчезал он не сразу, поэтому и успел обмануть несколько человек. Некоторое время он общался с пенсионерами, рассказывая, на каком этапе находится изготовление окон. Естественно, никаким производством он не занимался.

Орудовал мошенник с сентября по март 2020 года. Аванс ему заплатили 8 человек. Суммы были разные, от 7 до 28 тысяч рублей. Сейчас его дело рассмотрели в суде и, учитывая, что ранее омич уже попадался за подобные преступления, назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.