Омич собирал с пенсионеров деньги за несуществующие пластиковые окна

Омич ходил по квартирам и предлагал пенсионерам установить новые окна. Фото: Олег УКЛАДОВ

В колонию отправится обманщик омских пенсионеров. Мужчина решил подзаработать и стал ходить по квартирам пожилых людей с предложениями по замене окон. Он учтиво общался с клиентами и располагал к себе будущих заказчиков, поэтому многие ему поверили. Омич предлагал внести предоплату и даже подписывал с жертвами фиктивный договор. Исчезал он не сразу, поэтому и успел обмануть несколько человек. Некоторое время он общался с пенсионерами, рассказывая, на каком этапе находится изготовление окон. Естественно, никаким производством он не занимался.

Орудовал мошенник с сентября по март 2020 года. Аванс ему заплатили 8 человек. Суммы были разные, от 7 до 28 тысяч рублей. Сейчас его дело рассмотрели в суде и, учитывая, что ранее омич уже попадался за подобные преступления, назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.