Александр Бурков назвал причину, по которой омичи ощущают безнадежность

Александр Бурков пытается установить причину оттока людей из Омской области. Фото: скриншот видео, ГТРК «Иртыш»

Напомним, во время недавней встречи с президентом глава Омской области пожаловался на одну из главных проблем региона – отток населения. А в интервью телеканалу ГТРК «Иртыш» он высказал предположение, почему местные жители чувствуют себя нищими и стремятся переехать.

- Как раз кланы, которые сидели у бюджетной «кормушки», воевали между собой. Они создавали в этой войне, в информационных спорах, ощущение, что мы живем очень плохо и у нас нет перспективы для развития, чтобы вырваться из этой, говоря простым языком, нищеты. Они это нагнетали, и у всех сложилось такое впечатление, – заявил глава региона.

Ранее губернатор выдвигал еще одну версию происходящего, предположив, что омичам для полного счастья не хватает кафе и ресторанов.

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Пожалуй, нигде так много не говорят о желании переехать жить в другой город, как в Омске. Для сибиряков это как пообщаться о погоде за окном. И пока власти ищут национальную идею в масштабах страны, многие омичи для себя ее, кажется, нашли – уехать. (Далее...)