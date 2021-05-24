На грядущей неделе омичей ждет аномальная жара и град

Температура поднимется до +40 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода уже несколько недель балует омичей теплом. Продолжится это и на грядущей неделе. Но далеко не всем такая температура придется по душе. Синоптики из Обь-Иртышского УГМС предупреждают об аномальной жаре, которая продержится в регионе как минимум по середины недели. В ближайшие несколько дней омичей предупреждают, что днем на солнце температура может достигать +40 градусов, а по ночам будет опускаться до +15...+20 градусов.

Несмотря на жару, в регионе местами ожидают сильные осадки. В среду, 26 мая прогнозирую не только сильные дожди с грозой, но и град. Все время будут сильные порывы ветра, которые достигнут 20 м/с. Немного спадет жара к выходным. В субботу обещают +24, а в воскресенье до +18.