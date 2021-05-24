В Омской области многодетной семье, у которой сгорел дом, собирают помощь

Это все, что осталось от саманного дома, сгоревшего за полчаса. Фото: «ЧП Омск»

Очередной с начала сезона страшный пожар случился в деревне Надеждовке Москаленского района. По словам очевидцев, дом местных жителей сгорел буквально за 30 минут. Без крова осталась семья с тремя детьми.

В пресс-службе областного ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило 23 мая в 11.41. На момент прибытия пожарных: горели хозпостройки и кровля дома на всей площади, угроза перехода огня на рядом стоящий жилой дом. Пожар площадью 209 кв. м тушили шесть часов. На тушении пожара работали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава, а также звено газодымозащитной службы.

Сгорел одноэтажный саманный дом размером 5 на 12 метров, а также сарай, баня и деревянный дровяник. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем. Виновный устанавливается.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Дети:

Антон – 12 лет, 36-37 размер обуви,

Полина – 11 лет, 38 размер обуви,

Петя – 2 года, 20-24 примерно.

Родители:

Елена – размер обуви 38,

Алексей – размер обуви 42.

Узнать подробнее, какая еще требуется помощь, можно по телефону 89083108562 (Екатерина), WhatsApp +7 923 678-30-10 (Алексей).