Дружба роботов на благо омичей

Ежемесячно голосовым роботам «Росводоканал Омск» и «Омск РТС» передают показания около 12 тысяч горожан, причем делают это за три минуты и один телефонный звонок.

«Голосовой робот позволяет омичам передавать показания сразу двум ресурсоснабжающим компаниям, экономя их время. Ещё одно преимущество такого способа в том, что «Омск РТС» и «Росводоканал Омск» получают одинаковые данные, а это сводит возможность разночтений и ошибок к минимуму. Обе компании развивают дистанционные сервисы передачи показаний и оплаты и предлагают своим потребителям активно их использовать», - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

Напомним, несколько месяцев назад поставщики ресурсов усовершенствовали свои цифровые сервисы. Обоюдно настроенная переадресация вызовов позволила потребителям за один телефонный звонок передавать показания сразу в две компании: «Росводоканал Омск» и АО «Омск РТС».

Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. В функционале голосового робота Минты «Росводоканал Омск» также информирование о задолженности. С его помощью потребители могут записаться на очный прием.

По телефону 8-800-770-74-60 можно передать данные счётчика горячей воды в АО «Омск РТС», потом автоинформатор переключит потребителя на голосового робота омского водоканала.

Для передачи показаний приборов учёта в омский водоканал потребители могут воспользоваться и другими дистанционными способами:

- мобильным приложением РВК.Услуги

- сервисом на сайте компании (без регистрации);

- личным кабинетом на сайте или его мобильной версией;

- электронной почтой water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- многоканальными телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- через платежную систему www.vp.ru.

В омском водоканале напоминают, что показания, переданные до 25 числа, принимаются в расчеты за текущий месяц, а данные, переданные в последние дни месяца – отразятся только в следующей квитанции.