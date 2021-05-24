Двум абонентам в Омской области начислили больше 500 тысяч рублей за вмешательство в работу счетчика газа

За период с 1 марта по 30 апреля 2021 года контролеры компании «Газпром межрегионгаз Омск» выявили два случая несанкционированного вмешательства в работу счетчиков газа в Ленинском округе города. Суммарное доначисление за газоснабжение абонентам-нарушителям составило около 507 тысяч рублей.

С недобросовестными потребителями газа подписаны графики погашения задолженности до 1 августа 2021 года, часть суммы долга ими оплачена.

- Несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа является нарушением закона. За него предусмотрено начисление платежей по нормативу с повышающим коэффициентом за 3 месяца, предшествующих дате проверки прибора учета, – отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.