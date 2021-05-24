Будни Амура: Омич кидался с топором на пьяную компанию и получил доской по голове

Побоище не на жизнь, а на смерть случилось в Амурском поселке.

- Бойцы этилового фронта, – комментируют омичи видео, размещенное в паблике «Аварийный Омск».

Перед жителями многоэтажек Амурского поселка развернулась уже привычная для окраин города картина. Две пьяные компании что-то обсуждали, дискуссия зашла в тупик и началось эпичное побоище не на жизнь, а на смерть.

Один из оппонентов схватил топор, второй отмахивался большой синей палкой. На заднем плане слышны звуки разбивающихся бутылок – это, видимо, «помощь» от сочувствующих друзей.

Дерущихся пыталась разнять подруга одного из них. Но попала на «линию огня» – противник метил в ее приятеля, но попал по голове и ей. Девушке потребовалась помощь.