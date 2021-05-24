Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Главного управления ветеринарии региона, Омской таможни, общественных организаций, а также крупных хозяйствующих субъектов.

В своей вступительной речи руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов напомнил, что приоритетный государственный проект реформы контрольно-надзорной деятельности предусматривает снижение административной нагрузки на организации и граждан и рассчитан до 2025 года. Руководитель подчеркнул, что для успешного участия хозяйственных субъектов в торговой и внешнеэкономической деятельности им необходимо соблюдать все правила и нормативы, предписанные для их вида продукции. Аграриям, которые планируют выращивать зерно на экспорт – высевать только проверенные семена, проводить все необходимые исследования в обязательном порядке. Только честное ведение бизнеса – залог успеха на рынке.

Затем с докладами по правоприменительной практике и анализу наиболее типичных нарушений выступили начальники контрольно-надзорных отделов Управления Россельхознадзора.

Начальник отдела госветнадзора на границе и транспорте Алексей Харин уделил особое внимание требованиям стран-импортеров животноводческой продукции, и подчеркнул, что перед Россельхознадзором поставлена задача преобладания экспорта над импортом. На сегодняшний день в Реестр экспортеров включено 195 омских предприятия, занимающихся оборотом подконтрольных госветнадзору товаров, а в Реестр предприятий Таможенного союза - 177 предприятий.

Основная часть экспортируемых из региона товаров - это цисты артемии, лом рога северного оленя и молочная продукция, в последнее время увеличились отгрузки кормов для животных и пушно-меховое сырьё.

Сейчас, в условиях повышенной эпизоотической напряженности, нарушения ветеринарно-санитарных правил могут иметь фатальные последствия для экономики всего региона.

Также обсудили на мероприятии широкий круг вопросов по фитосанитарной безопасности региона. Заместитель руководителя Елена Гулина рекомендовала представителям хозяйствующих субъектов соблюдать требования по уведомлению о ввозе подкарантинной продукции на территорию региона, по обеззараживанию семенного материала. Это позволит не допустить проникновения и распространения карантинных объектов, и как следствие, избежать процедуры установления КФЗ (карантинной фитосанитарной зоны) и введения целого ряда ограничений.

Необходимо жестко соблюдать правила импорта\экспорта растительной продукции, в том числе и зерна. На сегодняшний день, зерно и продукты его переработки из Омской области напрямую экспортируется в 25 стран мира. Основные импортеры: Республика Казахстан (пшеница, ячмень, горох и продукты переработки (около 60%), Китай, Монголия, Азербайджан, Республика Кыргызстан, Латвия и др. Также, ежегодно значительный объем омского зерна перемещается в места формирования экспортных партий зерна в портах Краснодарского и Приморского краев, Ростовской области, откуда оно отгружается на экспорт в десятки стран.

По-прежнему актуальной задачей для аграрной отрасли остается ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельхозназначения.

Особое внимание анализу нарушений, фиксируемых при проведении плановых рейдовых осмотров и проверок, уделил в своем выступлении начальник отдела земельного надзора Евгений Гоман. Всего за первый квартал года выявлено 208 нарушений требований земельного законодательства на площади 1191 га.

Наибольшее их количество связано с зарастанием участков сорной, древесной и кустарниковой растительностью и неиспользованием земель для ведения сельскохозяйственного производства.

Самовольное снятие/перемещение плодородного слоя почвы, его уничтожение, порча земель сельскохозяйственного назначения также способствуют выбытию из сельхозоборота больших площадей земли.

Зачастую хозяйствующие субъекты получают право на пользование земельными участками от органов местного самоуправления без анализа характеристик земельных участков, вида сельскохозяйственных угодий и без предварительного изменения категории земель.

После выступлений на все поступившие вопросы были даны исчерпывающие комментарии. Все материалы слушаний, а также итоги анкетирования, будут размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области в разделе «Публичные слушания».