Омичу прострелили окно квартиры в многоэтажке

Пуля пробила одно из стекол в стеклопакете. Фото: ВКонтакте

Неожиданным сюрпризов обернулся тихий воскресный вечер для семь омча, проживающего на улице Березовая. Люди мирно проводили вечер, когда услышали необычный звук. Когда хозяин квартиры выглянул в окно, чтобы посмотреть. в чем дело, то немало удивился. В стекле появилось дыра, а между стеклами валялась крупная пуля.

- Огнесрел дома. Шикарно. Врятли у пневматики была бы пуля таких размеров. Травматика какая-то, - предположил автор публикации.

Вот такую пулю обнаружил между стекол омич после выстрела. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи уже успели предположить, что стреляли из воздушной винстовки РСР. По мнению омичей, ее мощности могло хватить, что из соседнего здания пуля пробила стекло.

- Пуля не прошла второе стекло и не деформировалась о него, значит энергия пули была ослаблена уже, что доказывает расстояние в 100м, если вы внимательно посмотрите, то думаю увидите ещё сколы на полосе вашего этажа, - предположили комментаторы.

Пострадавшему также посоветовали как можно скорее написать заявление в полицию, чтобы найти стрелка.