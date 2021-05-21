В больнице обнаружили некачественную крупу

В мае 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области в результате плановой проверки в отношении БУЗ ОО «Областная клиническая больница» (г. Омск) выявлены нарушения требований Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».В учреждении с нарушением хранилось и использовалось 25 кг шлифованного пшена без указания даты изготовления на маркировочном ярлыке, что не позволило установить дату выработки (изготовления) данной партии крупы и ее срок годности.

По результатам испытаний АИЛ Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» данная партия крупы соответствует требованиям нормативного документа и допущена к использованию на пищевые цели.

По факту выявленного нарушения в соответствии со ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна» в отношении виновного должностного лица Управлением Россельхознадзора по Омской области возбуждено административное производство.