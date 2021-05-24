В Омске ищут пляжных спасателей за 15 тысяч рублей

Купальный сезон еще не открыт, но на пляжах уже много людей. Фото: Веселовская Анна

В Омске Управление дорожного хозяйства и благоустройства опубликовало список востребованных сезонных работников. В основном это вакансии, связанные с дорожными работами и озеленением. Но есть и другие. Например, требуются матросы-спасатели, сторожи и работники пляжей. Им готовы платить от 14,7 тысяч рублей в месяц. Спасателями придется следить за отдыхающими и спасать утопающих.

Официально купальный сезон в Омске еще не открыт, пока не известно, какие пляжи будут работать официально. Да и вода слишком холодная, чтобы в ней купаться, но из-за жары на пляжах много желающих загореть.

Отметим, что дорожникам обещают платить чуть больше. Водитель автогрейдера, например, получит около 30 тысяч, дорожный рабочий от 16 тысяч, а специалист по озеленению в районе 22 тысяч рублей.