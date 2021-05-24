Омичи заплатят 4 миллиона за сжигание травы и мусора

Природными пожарами был охвачен весь север Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последний месяц Омскую область не оставляли крупные пожары. Не удивительно, что они легко появлялись и быстро распространялись, ведь почти все время стояла жаркая и ветреная погода. Страдали от огня не только леса и поля, но и целые деревни. Сейчас еще продолжает действовать введенный 27 апреля особый противопожарный режим, во время которого запрещено использовать открытый огонь в любых целях. Но многие пренебрегают ограничениями, чтобы сжечь мусор или траву.

В МЧС подсчитали, что за месяц выписали около 300 штрафов, общая сумма долгов по которым составила почти 4 миллиона рублей. Но это не окончательная сумма, которую за выявленные нарушения заплатят омичи, часть штрафов еще рассматривается в суде. Особый противопожарный режим в Омске продлится как минимум до 27 июня. За нарушения предусмотрены штрафы для граждан до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц до 400 тысяч.