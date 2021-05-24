В Омске неизвестные разбили бутылкой стекло в троллейбусе «Адмирал». Фото: ВКонтакте

Не везет новым троллейбусам "Адмирал", купленным для Омска. Повреждение получила очередная машина. Очевидцы в соцсетях утверждают: неизвестные хулиганы бросили из окна машины бутылку в троллейбус. В итоге у него разбито стекло. Все случилось в городке Нефтяников.

- В районе дома № 50 по проспекту Мира около 21:50 часов пьяные пассажиры автомобиля выбросили бутылку пива в проезжающий троллейбус и разбили ему боковое стекло, - рассказывает в соцсетях свидетель происшествия. - Стекло стоит немалых денег. Машина оснащена девятью камерами которые пишут все, что происходит вокруг нее, то есть виновника найдут, но лучше если он объявится сам.

Сейчас хулиганов ищут. Напомним, недавно тоже выяснилось, что у одного из "Адмиралов" разбито стекло. Пассажиры заявили, что транспорт обстреляли неизвестные. В мэрии же уверяют, что трещинами стекло пошло из-за камня, выскочившего из-под колес другой машины.