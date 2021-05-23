В Омске торжественно встретили поезд Минобороны. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня на железнодорожный вокзал прибыл поезд Министерства обороны РФ. Состав популяризирует патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». В торжественной встрече эшелона на вокзале наряду с военными и жителями приняли участие в том числе и представители омского правительства.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. Каждый посвящен определенному этапу развития Вооруженных Сил, истории Великой Отечественной войны, работе военных медиков. На привокзальной площади развернута экспозиция военной техники, среди которых бронеавтомобили "Тайфун-К", "Тигр", «Пантера», «Хаммер-1» и другие.

- День Победы для нашего народа никогда не станет только исторической датой. Он всегда будет символом национальной гордости и единства. Такие патриотические акции помогают сохранить всю правду о войне и потерях, которые понес советский народ и передать ее подрастающему поколению, - сказал министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.