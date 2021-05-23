20 миллионов зрителей посмотрело марафон «Новое знание»

В марафоне принимало участие несколько городов и каждый представлял свое направление. Так, например, соседний с Омском Новосибирск рассказал о науке и технологиях. Участников марафона поприветствовал Президент России, пожелал смелее постигать новые вершины. По мнению руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, какие марафоны служат средством коммуникации между наукой и обществом и каждый из участников найдет для себя какую-то форму, чтобы развивать проекты.

В «Новом знании» приняли участие выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Так одним из спикеров научного форума стал американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что электрокары Tesla скоро будут официально продаваться в России и странах СНГ.