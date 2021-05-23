Общее число зараженных коронавирусом в Омской области превысило 47 тысяч

За минувшие сутки в Омской области выявили еще 57 случаев коронавируса.

Областной минздрав отчитался о данных по заболеваемости коронавирусом в регионе на воскресенье, 23 мая.

В прививочной кампании приняли участие уже 197 838 жителя региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 158 359.

За минувшие сутки текст на ковид оказался положительным еще у 57 жителей региона. Из них 38 лечатся амбулаторно. В обшей сложности с начала эпидемии в Омской области диагноз подтвердился у 47 009 человек.

За сутки выздоровели еще 49 пациентов (40 029 за весь период).

Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался. В общей сложности в списке умерших от коронавируса с начала пандемии 1 426 фамилий.