Спалил КамАЗ и склад: Уволенный омич устроил пожар на прежней работе

33-летний сельчанин пошел на поджог в балаклаве, по ней и вышли на его след. Фото: УМВД России по Омской области

В Кормиловском районе, где и без того сейчас пожароопасная ситуация, произошло ЧП. Сторож одного из местных сельхозпредприятий заметил охваченные огнем КамАЗ и склад с пиломатериалом. Он вызвал на место пожарных. Но поджигателя рассмотреть не смог – тот был в балаклаве.

Тем не менее улики быстро навели на след злоумышленника. Выяснилось, что к преступлению может быть причастен 33-летний житель села Зотино. Ранее он уже был судим за поджог дома.

Фото: УМВД России по Омской области

- Дома у подозреваемого сотрудники уголовного розыска нашли вещи, в которых он был запечатлен на записи наружного наблюдения, нашли и шапку-балаклаву, а также сигареты, окурки которых были обнаружены на месте происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В содеянном сельчанин сознался, рассказал, что решил поджечь базу так как ее владелец, якобы не выплатил ему полностью заработную плату при расчете.

Сейчас полицейские ждут пожарной экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.