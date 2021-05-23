На Омск надвигается ураган с грозой и градом

Так Омск выглядел во время недавней пылевой бури. Фото: vk.com

В Омской области установилась очень жаркая погода – в среду на следующей неделе обещают до +37 градусов. Однако на этом превратности изменчивой сибирской погоды не заканчиваются. Несколькими днями ранее местных жителей ждет настоящий ураган.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 23 мая местами по Омской области ожидается сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с, дождь, гроза, возможен град, – предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Призываем соблюдать осторожность на улице.