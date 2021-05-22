Уволилась глава омского департамента жилищной политики Елена Мацкевич

Елена Мацкевич продержалась на посту директора департамента жилищной политики 9 месяцев. Фото: мэрия Омска

В омской мэрии снова обострился кадровый вопрос. Теперь придется искать еще одного директора департамента. В горадминистрации подтвердили информацию об увольнении начальницы, отвечавшей в городе за жилищную политику, Елены Мацкевич. В официальной формулировке говорится, что она покинула пост в связи с семейными обстоятельствами.

Елена Мацкевич руководила департаментом менее года, сменив в августе Светлану Шенфельд, проработавшую на посту 14 лет. Сейчас пока обязанности директора будет исполнять Константин Попов. Он станет пятым главой департамента в мэрии Омска с приставкой «и.о.».

Напомним, ситуация в мэрии была и без того напряженной. На работу со значительной нагрузкой и ответственностью (например, ошибка при руководстве департаментом финансов обернулась для его экс-главы Богдана Масана лишением свободы) за сравнительно небольшую зарплату и так было немного делающих.

Ранее мы писали, что в горадминистрации долгое время не могли найти глав сразу четырех департаментов - финансов, экономической политики, культуры и транспорта.