Президент выступит с видеообращением к участникам «Нового знания»

Каждый из этих городов представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. А всего в программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Как сообщает ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства выступит перед участниками марафона с видеообращением.

Инициатива проведения такого мероприятия прозвучала в марте на наблюдательном совете АНО «Россия - страна возможностей». Глава государства поддержал эту инициативу и в апрельском послании Федеральному собранию заявил об актуальности перезапуска общества «Знание». Ожидается, что марафон станет отправной точкой для новых форматов работы этого общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.