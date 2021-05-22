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Общество22 мая 2021 10:58

Президент выступит с видеообращением к участникам «Нового знания»

Сегодня заключительный день марафона, которые проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.
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Каждый из этих городов представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. А всего в программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Как сообщает ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства выступит перед участниками марафона с видеообращением.

Инициатива проведения такого мероприятия прозвучала в марте на наблюдательном совете АНО «Россия - страна возможностей». Глава государства поддержал эту инициативу и в апрельском послании Федеральному собранию заявил об актуальности перезапуска общества «Знание». Ожидается, что марафон станет отправной точкой для новых форматов работы этого общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

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