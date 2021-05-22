В Омской области пьяный водитель устроил страшное ДТП с двумя погибшими

Машина вылетела в кювет и разбилась. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Авария со смертельным исходом произошла на грунтовой дороге в Кормиловском районе 21 мая в 15.30

По предварительным данным, 62-летний местный житель сел за руль пьяным и даже не имея водительских прав. В районе 5-го км дороги Спайка–Комсомол он не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

- В результате ДТП пассажиры автомобиля – двое мужчин, личности которых устанавливаются, от полученных травм скончались на месте автоаварии. Другие пассажиры – мужчина 1996 г.р., и женщина 1978 г.р. – доставлены в медицинское учреждение, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.