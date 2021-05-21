Оксана Фадина пообщалась с жителями Нижнеомского и Горьковского районов

В селе Нижняя Омка Оксана Николаевна побывала в центре культуры и досуга, кинотеатре «Родина», вместе с главой района Анатолем Стадниковым прошлась по набережной реки Оми, благоустроенной по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В селе Глухониколаевка она пообщалась с владельцем крестьянско-фермерского хозяйства Сергеем Якимчиком. На его скотоводческом предприятии выращивают мясную герефордскую породу коров. Обсудили, какая поддержка необходима фермерам на федеральном уровне.

Во время встречи с активом района Оксана Фадина рассказала о своём профессиональном опыте, целях и задачах, которые ставит перед собой, выдвигаясь в депутаты Государственной думы. В свою очередь, жители и главы поселений обозначили круг вопросов, которые, по их мнению, можно решить только при поддержке «сверху».

Поездка в Горьковский район стала заключительной в серии встреч Оксаны Фадиной с жителями муниципальных районов Омской области в качестве претендента на выдвижение в депутаты Государственной думы.

Глава района Михаил Болтрик показал гостье обновлённую площадь посёлка Горьковское. Вместе с главой района Оксана Николаевна возложила цветы на Мемориальном комплексе памяти воинов Великой Отечественной войны, побывала на строительной площадке новой школы, рассчитанной на 550 учеников, в Горьковской ЦРБ и на стадионе «Юность».

Пообщалась с жителями и ответила на их вопросы о том, чем конкретно собирается помогать муниципалитетам как депутат Госдумы, и какие программы предлагает.

«В течение почти полутора месяцев в качестве участника праймериз я объехала 18 районов Омской области, входящих в 141-й избирательный округ.

Познакомилась с положением дел в каждом из них, собрала наказы жителей, проанализировала. В поездках по районам я обратила внимание, что благодаря нацпроектам в малых городах и сёлах появляются комфортные общественные пространства, новые здания Домов культуры, кинотеатры, спортивные объекты. При этом есть сложности с сохранением и поддержанием имеющихся зданий и материально-технической базы школ, детсадов, больниц, стадионов – большинство требуют капитального ремонта, а средств на это у районов нет. Во всех районах сложная ситуация по части модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Где-то этот вопрос решается более успешно, где-то муниципалитетам не справиться без поддержки «сверху». Для северных районов наиболее актуальна тема газификации, ведь это позволит качественно улучшить уровень жизни населения. Несколько лет в Омской области идет масштабный ремонт дорог, но по условиям нацпроекта мы не можем ремонтировать межпоселковые дороги, не имеющие твёрдого покрытия, поэтому проблема сохраняется - буду решать. По своему опыту работы мэром города я знаю, как сложно главам поселений добиваться решения этих вопросов. Нужно разрабатывать новые федеральные программы поддержки муниципалитетов, учитывающие реальное текущее положение в городах, посёлках и деревнях.

Моя цель, в случае избрания депутатом Госдумы, - обратить внимание на эти проблемы и принять участие в их решении на федеральном уровне», - подытожила Оксана Фадина.

Напомним, предварительное голосование по выбору кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва от партии «Единая Россия» пройдет с 24 по 30 мая. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте pg.er.ru и авторизоваться через портал «Госуслуги».

Принять участие в голосовании можно независимо от того, является ли избиратель членом партии «Единая Россия». Итоги будут подведены 1 июня. После этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии.