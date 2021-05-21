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Общество21 мая 2021 14:39

От Подмосковья до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты на майские праздники

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил наиболее популярные места отдыха своих абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
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Количество гостей Омской области по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое, а сами омичи на каникулах предпочли для поездок ближайшие регионы Сибири и Краснодарский край.

Общее количество гостей из других регионов в Омске и Омской области оказалось на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего гостей приехали из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюмени, Новосибирска и Москвы. Количество гостей из Новосибирской и Тюменской областей по сравнению с прошлым годом выросло в почти вдвое, а из ХМАО – на четверть.

Количество омских клиентов Tele2, покидавших регион в начале мая, увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Омичи на майских каникулах посетили более 60 регионов России и 38 стран мира – от Казахстана до Эквадора. Наиболее востребованными среди омских клиентов оператора направлениями для путешествий по России оказались Новосибирская и Тюменская области, ХМАО, ЯНАО и Краснодарский край.

В целом по стране с 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея – в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Воронеж, Нижний Новгород и Тверь.

В этом году повышенным спросом пользовались и курорты Краснодарского края (без учета Краснодара) – количество поездок клиентов Tele2 выросло в 11 раз год к году. Еще более высокий рост – в 13 раз – в 2021 году продемонстрировали Крым и Алтайский край.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар.

С 1 по 10 мая абоненты Tele2 скачали почти 4 400 Тб в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в 2 раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года. Меньше всего мобильного интернета путешественники потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.