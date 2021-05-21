От Подмосковья до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты на майские праздники

Количество гостей Омской области по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое, а сами омичи на каникулах предпочли для поездок ближайшие регионы Сибири и Краснодарский край.

Общее количество гостей из других регионов в Омске и Омской области оказалось на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего гостей приехали из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюмени, Новосибирска и Москвы. Количество гостей из Новосибирской и Тюменской областей по сравнению с прошлым годом выросло в почти вдвое, а из ХМАО – на четверть.

Количество омских клиентов Tele2, покидавших регион в начале мая, увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Омичи на майских каникулах посетили более 60 регионов России и 38 стран мира – от Казахстана до Эквадора. Наиболее востребованными среди омских клиентов оператора направлениями для путешествий по России оказались Новосибирская и Тюменская области, ХМАО, ЯНАО и Краснодарский край.

В целом по стране с 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея – в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Воронеж, Нижний Новгород и Тверь.

В этом году повышенным спросом пользовались и курорты Краснодарского края (без учета Краснодара) – количество поездок клиентов Tele2 выросло в 11 раз год к году. Еще более высокий рост – в 13 раз – в 2021 году продемонстрировали Крым и Алтайский край.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар.

С 1 по 10 мая абоненты Tele2 скачали почти 4 400 Тб в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в 2 раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года. Меньше всего мобильного интернета путешественники потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.