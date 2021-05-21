Около 7000 абонентов подключат к газоснабжению в Омской области в ближайшие годы

Как будет реализовываться эта масштабная программа, утвержденная губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, на пресс-конференции для журналистов рассказали министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик. В общей сложности на газификацию региона в ближайшие пять лет планируется потратить 13,4 млрд рублей.

- На этот год уже сформирована программа действий - строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Часть из них уже готовы, а часть находятся в работе, - сообщил Антон Гаак. - Всего же в этом году планируется подключить к газоснабжению порядка 7 тысяч абонентов в Омской области.

Так, по этой программе уже завершены строительно-монтажные работы на межпоселковом газопроводе протяженностью 10,3 км до села Красноярка Шербакульского района, где ведется сдача объектов для газификации 178 квартир, а также до деревни Байбаловка Любинского района (3,5 км), где будут газифицированы 50 квартир. Кроме того, начаты работы на распределительном газопроводе до села Степное Марьяновского района, где «голубое топливо» получат 108 квартир. Всего уже в августе этого года к сети газоснабжения в регионе будет подключено 336 квартир.

- Программа ПАО «Газпром» совместно с Правительством Омской области реализуется с 2006 года, за это время построено 14 объектов газоснабжения общей протяженностью 222 км, было газифицировано 16 населенных пунктов, а общий объем инвестиций составил 4,8 млрд рублей, - напомнил Евгений Еловик. – По программе 2021-2025 годов в регионе планируется построить 619 км магистральных и межпоселковых газопроводов.

Чтобы масштабная работа по газификации, которую выполняют правительство Омской области и ПАО «Газпром», шла слаженно и выполнялась в срок, была сформирована рабочая группа, которая работает регулярно. Благодаря этому все участники процесса находятся в курсе всего, что происходит, и работа проходит более эффективно. Участники рабочей группы выезжают на объекты, чтобы на месте оценить ход работ, проконтролировать подрядчиков. Так, на одном из таких выездов, который состоялся 17 мая, была проконтролирована работа подрядной организации в Называевском районе и строительство газопровода-отвода и ГРС-29, и в итоге намечены пути решения возникших вопросов.

- Регион заинтересован, чтобы эти объекты вводились своевременно, и прикладывает все усилия, чтобы наши потребители раньше получили «голубое топливо» для отопления своих домов и приготовления пищи, - пояснил Антон Гаак.

На сегодняшний день Омская область газифицирована на 36%, а к 2030 году Президентом России поставлена задача газифицировать не только наш регион, но и всю страну на 100%. При этом в Омске этот показатель находится на невысоком уровне, поэтому предстоит выполнить большой объем работ. При этом Евгений Еловик пояснил, что 100 процентная газификация - это технически возможная сетевая газификация с учетом перевода на теплоснабжение потребителей, которые будут подключены от газифицированных котельных. А Антон Гаак напомнил, что газификация происходит в заявительном порядке, и те абоненты, которые желают, чтобы в их домах появилось «голубое топливо», должны подать соответствующее заявление в газораспределительную организацию. Это позволит выстроить работу по газификации региона с учетом потребностей людей.

Цифры

- 6 магистральных газопроводов-отводов протяженностью 255 км, 7 ГРС и 15 межпоселковых газопроводов протяженностью 364 км планирует построить «Газпром» в ближайшие 5 лет в Омской области.

- Строительство 569 км внутрипоселковых газопроводов за время реализации программы газификации и газоснабжения Омской области на 2021-2025 годы обеспечит Правительство Омской области. Благодаря этому к приему газа будут готовы около 12 тысяч домовладений и 100 котельных.

- 45 сельских населенных пунктов благодаря реализации программы газификации получат «голубое топливо» в Большереченском, Кормиловском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском, Шербакульском и Тарском районах, что позволит обеспечить газоснабжение Знаменского и Тевризского районов.