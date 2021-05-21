Первым иностранным рейсом после долгого перерыва в омском Аэропорту будет чартер с китайскими вахтовиками

В Омске на следующей неделе приземлится первый иностранный рейс. Фото: Цуприк Евгений

Когда из-за коронавируса резко закрыли все границы, омский Аэропорт практически приостановил свою работу. Долгое время они могли принимать только внутренние рейсы. Но недавно Омск получил разрешение на международные рейсы. Росавиация разрешила вылеты в Грецию, Вьетнам и Тунис, и конечно в Турцию. Эти рейсы планировалось запустить с 1 июня, но все это под большим вопросом. Полученные компаниями разрешения на полеты совершенно не обязывает компании эти вылеты проводить. Поэтому пока бежать покупать билеты не стоит.

А вот что точно произойдет, так это прибытие в Омск китайских вахтовиков. В ночь на 25 мая в Аэропорту готовятся принять судно из города Чэнду. Оно станет первым международным рейсом, которое в Омске приземлится за время пандемии.