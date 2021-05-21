Омский пенсионер ищет девушку, которую спас полвека назад

Пожилой омич Егор Вострухин уже 50 лет не может забыть девушку, которую спас в юности.

Все произошло на Центральном пляже 3 июня 1969 года. Егор Филиппович заметил, как две подруги учили плавать третью. Она внезапно начала тонуть, и тут наступил звездный час нашего героя. Он спас девушку.

- Как рискнул и кинулся в Иртыш, сам не знаю, – приводит слова Егора Филипповича «Вечерний Омск». – Со второго раза нащупал в толще воды ее волосы. Она сидела вертикально, как поплавок. Схватил и потащил быстрей на берег: каждая секунда дорога! На берегу перекинул через колено (вспомнил, как учили в армии спасать), обхватил тело, надавил - и из нее вода.

Та рассказала, что живет в районе Юнгородка в общежитии завода имени Баранова и через 2,5 месяца у нее намечена свадьба. В качестве благодарности обещала позвать спасителя на торжество, но потом, видимо, забыла об этом.

А вот спаситель все эти долгие годы помнил ее голубые глаза. Пенсионер решил во что бы то ни стало узнать, как сложилась жизнь у прекрасной незнакомки по имени Надя. Сейчас ей должно быть более 70 лет, но Егор Вострухин не теряет надежды найти ее.