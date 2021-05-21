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Общество21 мая 2021 13:19

За сутки ковидом заразились еще 63 омича

Коронавирус на ослабевает в Омской области
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Несмотря на то, что каждый день фиксируют новые случаи заражения, омичи прививаются неохотно.

Несмотря на то, что каждый день фиксируют новые случаи заражения, омичи прививаются неохотно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным минздрава в Омской области общее количество зараженных коронавирусом достигло 46 893 человек. За последние сутки ковидом заразились 63 омича. Из них дома смогут лечиться 58 человек, а под постоянное наблюдение медиков отправятся только 5 человек.

Выздоровели сегодня 52 человека, а за все время наблюдений справиться с коронавирусом смогли 39 925 человек.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. За сутки скончались еще два человека. За время пандемии в Омске скончались 1 423 человека.

В прививочной компании поучаствоввали чуть больше 10% населения Омской области, 194 294 человека.