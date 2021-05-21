Омич продавал поддельные документы, которых у него даже не было

Под суд могут отправиться и мошенник, и его жертва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с необычным заявлением о мошенничестве обратился 42-летний бизнесмен. Он рассказал, что собирался купить у продавца из интернета поддельные документы для своих работников. Они должны были выполнять высотные работы, но разрешения получать не стали, а решили купить. Бизнесмен нашел несколько объявлений и выбрал некоего Игоря. Он внес 5 тысяч в качестве полной предоплаты и договорился о встрече, но в назначенный день не смог дождаться продавца, также как и дозвониться ему.

Полицейские под видом заказчиков назначили встречу продавцу, на которой и задержали 24-летнего омича. Он признался, что не планировал даже пытаться изготавливать документы. Он рассчитывал обмануть как можно больше людей и сбежать. О том, что кто-то из них может обратиться в полицию, омич не думал. Его задержали и завели уголовное дело за мошенничество. Но, как уточнили в пресс-службе ведомства, уголовное дело может грозить и заявителю за использование заведомо фальшивого документа.