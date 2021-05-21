В выходные в Омске будет больше +30 градусов

Омичам придется пережить еще неделю аномальной жары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи уже пережили несколько резких скачков температуры. Днем солнце припекало, а по ночам на почве температура опускалась ниже нуля. На выходных горожанам снова пообещали потепление. Будет аномально жарко и солнечно.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что в Омске в субботу, 22 мая, днем воздух прогреется до +32 градусов. Будет держаться ясная и сухая погода. А в воскресенье температура поднимется еще выше, до +34 градусов. Омичам напоминают, что в сухую и ветряную погоду стоит быть особенно осторожными с огнем, чтобы не спровоцировать новые пожары. От них в Омске и области пострадали не только леса, но и целые деревни. Также омичей просят не купаться в непредназначенных для этого местах. Несмотря на то, что теплая погода пришла в город не так давно, в жару обязательно найдутся те, кто захочет освежиться. В открытых водоемах этого пока лучше не делать.

Также синоптики прогнозируют, что жара продержится в Омске почти всю следующую неделю. Погода резко ухудшится к четвергу, в регион придет циклон, который принесет дожди и грозы.