Омский губернатор побывал с рабочим визитом на предприятиях группы «ПРОДО»

Он отметил вклад группы «ПРОДО» в эффективность работы своих предприятий и развитие экономики региона. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Привлечению инвестиций омское правительство уделяет особое внимание. В регионе крупный инвестор вкладывает большие средства в реализацию проектов АПК. В Омской области работают сразу несколько предприятий холдинга - «Омский бекон» (Лузино), «Лузинское молоко», «Лузинское зерно» и «Лузинский комбикормовый завод».

На предприятиях группы «ПРОДО» с рабочим визитом побывал губернатор Александр Бурков. На ферме «Петровка» Губернатор встретился с покупателем этого актива – генеральным директором ЗАО «Нива» Владимиром Пушкаревым. Глава региона отметил, что для власти было принципиально важно, кто станет новым владельцем актива. И вот, почему:

- Для нас важно было, кто станет новым собственником этого бизнеса, насколько он способен сохранить главное преимущество - генетический фонд и потенциал животноводческих предприятий, молочного производства. Минсельхоз работал с первого дня в этом направлении. Собственниками животноводческих комплексов стали известные и очень сильные сельхозпредприятия, знающие толк в этом деле, - КФХ "Тритикум" и ООО "Нива". Так что мы спокойны, что мы сохраним 2300 голов дойного стада и всё поголовье, а это общей сложности 4000 голов крупного рогатого скота компании.

Привлечению инвестиций омское правительство уделяет особое внимание. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Посетил Александр Бурков и «Лузинский комбикормовый завод». Предприятие выпускает комбикорм по собственным уникальным рецептурам и ежегодно наращивает мощность. Завод полностью обеспечивает потребности свиноводческих и птицеводческих сибирских предприятий холдинга в полнорационных кормах. Экскурсию по предприятию провёл директор «Лузинского комбикормового завода» Алексей Давыдов. Он рассказал главе региона о модернизации производства и планах наладить экспортные поставки птичьих кормов в Монголию.

- На «Лузинском комбикормовом заводе» за счёт получения квот на экспорт у нас есть возможность увеличить объёмы переработки и, соответственно, налоговых отчислений в бюджет, а самое главное - занятости населения, что очень важно. Сегодня «Лузинский комбикормовый завод» ведёт переговоры по экспортным поставкам и уже поставляет свою продукцию за пределы Омской области, в другие регионы. Здесь мы спокойны. Важно получить максимум заказов, чтобы выйти на максимальный уровень загрузки данного предприятия, - сказал омский губернатор.

Он отметил вклад группы «ПРОДО» в эффективность работы своих предприятий и развитие экономики региона. По словам Александра Буркова, у группы компаний очень грамотный менеджмент.

- Мы находится в плотном контакте с собственниками предприятий Группы и видим перспективы их развития, что обеспечит как рост поступлений в бюджет, так и занятость населения, - сказал Александр Бурков.