Омские чиновники объяснили, почему школьники из Малой Бичи ходят в туалет на улице

Так, кстати, выглядит реальный туалет в одном из сел омской области.

На очередном заседании Заксобрания региона депутаты обсудили странную ситуацию. В 21-м веке учащиеся школ по-прежнему вынуждены ходить в туалет на улице. По крайней мере так до сих пор обстоят дела в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района.

Ситуацию прокомментировали в областном минобре.

- В Усть-Ишимском районе в поселке Малая Бича школьный санузел был отремонтирован по программе модернизации общего образования в 2013 году. В настоящее время часть здания, в которой он расположен, не используется в образовательном процессе. Чтобы создать комфортные условия, из областного бюджета будет выделена субсидия для установки отдельного модульного теплого туалета к началу учебного года, – сообщили в пресс-службе министерства образования.

Также сообщается, что в 2018 году область выделила 14,7 млн рублей на ремонт санузлов в 69 сельских школах.