В Омске начинают работать речные трамваи

Омичи смогут добраться до Большеречья по Иртышу. Фото: fleetphoto.ru

Разговоры о возобновлении регулярных рейсов теплоходов за город не утихали довольно долгое время. Власти активно обсуждали с омичами их необходимость и стоимость. Оказалось, многие готовы предпочесть душным маршруткам, путешествие по Иртышу.

Уже в эти выходные, 22 мая, в 8:00 от причала в Воскресенском сквере отправится первый рейс в Большеречье. Ходить они будут два раза в неделю по вторникам и субботам, а в обратную сторону по средам и воскресеньям. Предварительная стоимость проезда составит 463 рубля. Возить омичей будут скоростные теплоходы «Заря» вместимостью 45 человек.

В маршруте также предусмотрены промежуточные остановки в Красноярке, Новопокровке и Старомалиновке.