Жители целого поселка в Омске могут лишиться канализации

В Омске над целым поселком нависла коммунальная катастрофа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В омской мэрии накануне провели экстренное совещание по ситуации в поселке Птицефабрика. Там работает только одна канализационно-насосная станция, но она находится в крайне плачевном состоянии. Сейчас ей владеет АО «Продовольственная корпорация «Оша», которую недавно признали банкротом. Естественно, средств на обслуживание станции не хватает, поэтому она и оказалась практически заброшена.

После ее обследования специалисты «ОмскВодоканала» пришли к выводу о том, что в первом здании работает всего один насос, не исправен даже запасной, а всасывающий трубопровод засорен. Получается, что отходам из 18 подключенных к КНС многоэтажек, просто некуда деться. Из-за долгов на станции отключили даже электричество. Мэрия обратилась в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования к владельцам насосной станции, чтобы обязать его обеспечить все коммунальные услуги. Сейчас на станции возобновили подачу электричества, там работают специалисты мэрии и Водоканала.

- После возобновления электроснабжения зданий КНС департаментом городского хозяйства администрации города Омска совместно с администрацией Ленинского округа, АО «ОмскВодоканал» и ПК «ОША» будут проведены мероприятия, направленные на возобновление работоспособности КНС, - отметили в мэрии Омска.