Омичей просят придумать новое место для установки стелы «Трудовой доблести»

Вот так должна будет выглядеть стела в готовом виде, а где ее поставить, предлагают решить омичам.

Звание города трудовой доблести Омск получил еще в 2020 году вместе с другими городами России. Для подтверждения статуса в каждом из городов решили поставить стелу. Памятник должен был быть выполнен в едином стиле. Чтобы определить, как же будет выглядеть стела, организовали всероссийский конкурс среди архитекторов и дизайнеров. Омичи представили три проекта, но ни один из них не приглянулся голосующим. Победителем стал московский архитектор.

Несмотря на то, что дизайна долгое время не было, в Омске практически сразу определили, что стелу поставят рядом с памятником труженикам тыла, неподалеку от парка 30-летия ВЛКСМ. Но когда стало понятно, как именно будет выглядеть памятник, омские архитекторы заявили, что на выбранном месте села будет смотреться плохо. Они предложили перенести его. Из-за споров о месте, не состоялась и закладка памятника. Ее планировали на 7 мая, чтобы за год успеть закончить все работы и открыть его к следующему Дню Победы. Сейчас сроки, видимо, очень сильно сдвинутся.

Союз архитекторов предлагает омичам самим определить, где же поставить стелу в том виде, в котором она есть сейчас. Предложения можно отправить на электронную почту artes.omsk98@yandex.ru или сообщить по телефону 8-913-628-3640. Свои идеи можно отправить до 25 мая до 10:00 по омскому времени.

Омичам напоминают и размеры стелы:

Высота: 12 метров

Диаметр окружающей круглой стены: 20 метров