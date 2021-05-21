В Омске разыскивают водителя, сбившего ребенка и сбежавшего с места аварии

Водитель даже не попытался помочь рбенку и сбежал. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В Омской области полицейские разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика. ДТП произошло накануне в Калачинске. Как установили инспекторы Госавтоинспекции, все произошло 20 мая поздней ночью, примерно в 23:20 водитель легкового автомобиля на зебре сбил 12-летнего мальчика. После аварии он обратился в больницу за помощью. Водитель не остановился, чтобы помочь ребенку, а предпочел сбежать.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, водителя разыскивают. Предположительно он передвигался на иномарке темного цвета. Очевидцев просят обратиться в ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10, или 02.