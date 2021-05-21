Чернолучье на все лето закроют для автомобилистов

Попасть в село можно будет только по специальным пропускам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже совсем скоро начнется пора летних отпусков. Многие в этом году попытаются попасть на море в теплые страны, но также и местные базы отдыха ждут отдыхающих. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах Омск – Красноярка , подъезд к селу Чернолучье и на самом курорте ограничат движение транспорта на все лето с 1 июня по 31 августа. Об этом говорится в распоряжении регионального министерства строительства.

Проехать по дорогам получится только у местных жителе и работников баз отдыха, а также отдыхающих, но для этого придется получить пропуск. В распоряжении уточнили, что для организации пропускной системы привлекут казаков.