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Общество21 мая 2021 7:59

Омский аккумуляторщик получил серьезные травмы, потеряв сознание на работе

Он работал в пассажирском предприятии №8, где уже не раз происходили несчастные случаи с работниками
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мужчина обслуживал автобусы ПП-8.

Мужчина обслуживал автобусы ПП-8.

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Еще один несчастный случай произошел с работником Пассажирского предприятия №8. Там уже не раз выявляли переработки у водителей, которые приводили к печальным последствиям. Последний инцидент произошел в марте 2021, когда прямо во время рейса от сердечного приступа скончался водитель. Он работал именно на этом предприятии.

В трудовой инспекции рассказали о еще одном несчастном случае, произошедшем с работником ПП-8. На этот раз пострадал аккумуляторщик, которому во время работы стало плохо. Мужчина потерял сознание и сильно ударился головой. Как отмечают в ведомстве, случай признали связанным с производством. Сотрудники инспекции направили обращение в прокуратуру для расследования несчастного случая.