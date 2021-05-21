Омский аккумуляторщик получил серьезные травмы, потеряв сознание на работе

Мужчина обслуживал автобусы ПП-8. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Еще один несчастный случай произошел с работником Пассажирского предприятия №8. Там уже не раз выявляли переработки у водителей, которые приводили к печальным последствиям. Последний инцидент произошел в марте 2021, когда прямо во время рейса от сердечного приступа скончался водитель. Он работал именно на этом предприятии.

В трудовой инспекции рассказали о еще одном несчастном случае, произошедшем с работником ПП-8. На этот раз пострадал аккумуляторщик, которому во время работы стало плохо. Мужчина потерял сознание и сильно ударился головой. Как отмечают в ведомстве, случай признали связанным с производством. Сотрудники инспекции направили обращение в прокуратуру для расследования несчастного случая.