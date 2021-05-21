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Общество21 мая 2021 7:53

Было – стало: В Омске коммунальщики раскопали только что уложенный асфальт

Между этими двумя событиями прошло менее суток. Местные жители недоумевают
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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За сутки до коммунальной аварии на дороге уложили новый асфальт. Фото: «Инцидент Омск»

За сутки до коммунальной аварии на дороге уложили новый асфальт. Фото: «Инцидент Омск»

Традиционная омская рубрика «было - стало» пополнилась еще одним эпизодом.

Жители Левого берега стали свидетелями, хоть и неприятной, но привычной картины: прямо посреди дороги коммунальщики раскопали огромную яму в поисках прохудившейся трубы. Очевидцы утверждают, что днем ранее на этом месте уложили свежий асфальт.

- Классика, – комментирует случившееся автор поста, размещенного в соцсетях.

Омичи рассказывают, что точно такая же ситуация была с участком дороги в районе улицы 5-й Кордной. Комментаторы относятся к происходящему уже философски и шутят:

- Всегда так делают. У них штат из 666 сотрудников специально отслеживает места, где положили новый асфальт. Затем они передают информацию в отдел раскопок, и те высылают технику, – пишет один из комментаторов.

- Сибирский проспект ежегодно так делают. Золото Колчака ищут, видимо. А если серьезно – выгодно так, по метру в год ремонт делать. Иначе они один раз все сделают хорошо, и все, – считает другой.

- Это нормально. Народная примета: если выпал снег – начинают класть асфальт. Положили новый асфальт – начинают копать, – добавляет третий.

Впрочем, один из жильцов утверждает, что яму на улице Дмитриева раскопали якобы на участке, где новый асфальт пока еще не положили.

Фото: «Инцидент Омск»