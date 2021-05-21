Омский регулятор в очередной раз проверит расходы на вывоз мусора

Служба предполагает, что орган регулирования недостаточно тщательно проанализировал фактические расходы на вывоз мусора в 2019 году, что могло повлиять на правильность корректировки единых тарифов на услугу регоператора на текущий год.

В компании регоператора сообщили, что пристальное внимание к новой коммунальной отрасли считают закономерным и правильным. Коммунальная услуга по вывозу мусора, как все новое, изначально непросто воспринимается населением и с начала реформы за деятельностью региональных операторов на территории всей страны тщательно следит множество надзорных органов различного уровня.

«Люди хотят быть уверены и имеют право знать, что все сделано правильно. Компания омского регионального оператора регулярно проходит множество скрупулезных проверок со стороны надзорных органов. И все помнят, что обоснованность тарифа на 2019 год была уже доказана регулятором в судах нескольких инстанций. Специалисты экономического отдела компании предоставят РЭК Омской области в соответствии с законодательством все необходимые для анализа документы. Регоператор уверен в проведенных расчетах и в том, что очередная проверка подтвердит их обоснованность», - сказал генеральный директор ООО «Магнит Карен Егоян.