«Да, я пьяный!»: Появилось видео погони за дерзким пьяным водителем в Омске

Горе-гонщик переполошил весь район. Фото: ВКонтакте

Настоящие гонки устроил 23-летний житель Оконешниковского района. Подозрительную машину «Форд Фокус» инспекторы заметили в самом центре Омска около трех часов ночи. На требование инспектора остановиться водитель лишь прибавил газу. Началась погоня.

Лихач только увеличивал скорость, при этом он раз за разом проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. За это время он создал несколько аварийных ситуаций - подрезал другие машины, выезжал на встречную полосу.

После непродолжительной погони гонщика поймали на улице Конева. При этом водитель оказал сопротивление. Он отказывался предъявлять документы и выходить из машины. В салоне 23-летний лихач находился вместе с 18-летним другом. В итоге на нарушителя составили 14 протоколов. У него при себе не оказалось ни прав, ни страховки, в которую он был бы вписан. Любителя погонять арестовали на четверо суток, а машину отправили на штрафстоянку.

У парня были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

- Да, я пьяный! - заявил инспекторам ДПС лихач.