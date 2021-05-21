Оксана Фадина посетила Седельниковский и Муромцевский районы

В четверг, 20 мая, Оксана Фадина в качестве участника предварительного голосования партии «Единая Россия» и претендента для выдвижения в депутаты Государственной думы продолжила поездки по муниципальным районам Омской области, входящим в 141-й избирательный округ. В первой половине дня она пообщалась с жителями Седельниковского района. Вместе с главой Владимиром Жилиным посетила школу №2, где в прошлом году начался капитальный ремонт здания. Затем побывала в центральной районной больнице. Посетила детскую школу искусств и оценила благоустройство центральной площади села Седельниково, возложила цветы к подножию обелиска павшим в Великой Отечественной войне.

«С депутатами Совета Седельниковского муниципального района, главами поселений, членами партии «Единая Россия» и руководителями местных организаций обсудили проблемы, с которыми сталкивается район. Определила для себя, чем могу помочь в их решение, в том числе как депутат Государственной думы, – отметила Оксана Фадина по итогам поездки. – Обычно в августе начинается бюджетное проектирование. Я сейчас собираю наказы, помогать буду всем. Конечно, нужно ремонтировать дороги. Это основа. Это даст импульс развития личному подсобному хозяйству, животноводству и экономике в целом. Поддержу Седельниковский район в вопросе ремонта больницы – проектно-сметная документация готова с 2017 года, но финансирование строительно-монтажных работ постоянно откладывается».

Оксана Николаевна отметила, что на должности главы города, района или поселения нужно работать «засучив рукава». Как мэр Омска, она хорошо знакома с особенностями управления городским хозяйством, а потому легко находит взаимопонимание с главами районов, знает, с какими сложностями им приходится сталкиваться.

«Моя цель – изменить сложившуюся ситуацию в части капитального ремонта школ, поддержки кадров на селе, особенно медицинских. Очень хорошо стартанул нацпроект «Культура» – во всех районах, где я побывала, идет ремонт и строительство кинотеатров и домов культуры. По этому примеру должны идти нацпроекты «Образование», «Демография» и «Здравоохранение»», – добавила Оксана Фадина.

Вторую половину дня Оксана Николаевна провела в Муромцевском районе.

Вместе с главой района Вячеславом Девятериковым осмотрела учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, бассейн, столовую Петропавловской средней школы. Школа появилась благодаря меценату, уроженцу Муромцевского района Борису Коваленко, который профинансировал строительство здания, а регион взял на себя полное оснащение образовательного учреждения современной учебной мебелью и техникой.

В Муромцевской ЦРБ главный врач Игорь Матюхин показал не только современное оборудование поликлиники, но и рассказал о работе коллектива в условиях пандемии.

Не осталась без внимания площадь, реконструированная по программе формирования комфортной среды.

У мемориала «Солдаты Победы» Оксана Фадина и Вячеслав Девятериков возложили цветы к подножью памятника воину-освободителю. В списке имён участников Великой Отечественной войны гостья нашла фамилии своих родственников - Оксана Николаевна родом из Большеречья, но родственные линии есть и в Муромцевском районе.

«Жители Муромцевского района - неравнодушные люди, которые искренне радеют за свой район и готовы к совместной работе, направленной на дальнейшее развитие райцентра и поселений. А я, в свою очередь, готова им в этом помогать. На первом этапе – вместе с коллегами из региональных министерств и ведомств. А в случае избрания депутатом Государственной думы – на федеральном уровне. В соответствии с наказами жителей я буду инициировать федеральные программы поддержки сёл и деревень. Это и ремонт дорог, и капитальный ремонт существующих зданий детсадов, школ и стадионов, и строительство новых объектов культуры, образования, здравоохранения, привлечение врачей и учителей на село. Районы Омской области активно участвуют в нацпроектах, но условия получения поддержки из федеральных бюджетов должны быть проще и доступнее», - подчеркнула Оксана Фадина.

В пятницу, 21 мая, Оксана Фадина побывает еще в двух районах области, входящих в 141-й избирательный округ – Горьковском и Нижнеомском.