За неделю клещи покусали 300 омичей

Стоили только сойти снегу, как омичи сразу стали замечать проснувшись клещей. Паразитов находили не только в лесах и полях, но и в городских парках. Как подсчитали в Роспотребнадзоре, за последнюю неделю за помощью при укусе клещей обратились 303 человека. Всего с начала года жертвами клещей стали 933 человека.

К счастью, серьёзных болезней никто из них не подхватил. Из всех исследованиях клещей энцивалитом заражены были только 6 штук, а боррелиями 40. Сейчас продолжается обработка зеленых зон от клещей. Все работы должны закончить до 25 мая.