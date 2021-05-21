Беглого омского министра Солдатову ищет Интерпол

Ирина Солдатова возглавляла минздрав Омской области всего 7 месяцев и успела наделать много шума. Фото: Instagram.com

К поискам экс-министра здравоохранения подключился интерпол. По предварительной информации, она скрывается за границей – не исключено, что в ОАЭ, где у нее есть жилье.

– В отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой из прокуратуры Омской области поступили материалы для объявления в международный розыск. Соответствующее поручение Генеральная прокуратура направила в НЦБ Интерпола МВД РФ. С целью задержания Солдатовой на территории Объединенных Арабских Эмиратов Генеральной прокуратурой Российской Федерации дано поручение НЦБ Интерпола о проверке информации о ее местонахождении на территории данного государства, – приводит ответ Генпрокуратуры РФ «Новый Омск».

Напомним, Солдатова, бывшая главой регионального минздрава 7 месяцев, заочно арестована по обвинению в превышении должностных полномочий. Ей вменяют в вину многомиллионные хищения при закупке оборудования для ковидных госпиталей в Омской области.