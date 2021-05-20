Омич заработал денег, рассчитываясь в магазинах купюрами из банка приколов

Омич сходил за покупками с поддельными деньгами и остался в плюсе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О серии странных покупок стало известно еще в марте 2021 года. Тогда сразу несколько продавцов из магазинов Советского округа обратились в полицию с заявлениями о том, что приняли от неизвестного мужчины в качестве оплаты купюры по 2000 рублей. Они были так похожи на настоящие, что они не сразу смогли определить подделку и спокойно отдали сдачу.

В полиции установили, что к преступлению причастен 42-летний безработный местный житель. Он не стал отрицать вину и рассказал, что купил банкноты в банке приколов и решил рассчитаться ими в магазине. Получив сдачу, он тут же уходил. Каждый раз он совершал покупки не дороже 900 рублей.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на омича завели уголовное дело. Ему может грозить 1 год лишения свободы.