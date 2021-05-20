Минздрав: Каждый 10-й житель Омской области привился от коронавируса

В омской области от коронавируса привились уже более 190 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области в последние несколько недель стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В том числе это связано со все большим числом вакцинировавшихся омичей.

На данный момент прививки поставили уже 192 013 жителя региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 151 353.

В целом статистика на четверг, 20 мая, выглядит так:

- выявлен 61 новый пациент, из них 42 лечатся амбулаторно (46 830 общее от начала пандемии),

- 55 выписаны по выздоровлению (39 873 выздоровели за весь период),

- 2 умерли (в общей сложности 1 421 человека).