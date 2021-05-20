Беляшная у Политеха в Омске снова заработала

Такой беляшная у Политеха останется только в воспоминаниях омичей. Фото: Станислав МУХИН

Несколько поколений студентов омского Политеха помнят как выбегали за беляшами, которые продавали в киоске, который стоял на остановке прямо перед университетом. Киоск простоял там довольно долгое время, а потом заговорили о его сносе. На месте киосков стали устанавливать теплые остановки. Беляшной предложили место там, но аренда была слишком высокой.

Владельцы долго думали, что делать, но в конце-концов решили все же въехать в ТОК. Аренда повысилась в почти в 10 раз, но предприниматели все же открылись. Накануне в павильоне закончили установку оборудования, а сегодня уже начали торговать беляшами. Переезд занял у предпринимателей больше месяца, хотя они надеялись открыться быстрее.