Омичи, напавшие с мачете на семью с ребенком, хотят обжаловать приговор

Жильца разозлил плач ребенка, оставленного в машине, и он выбежал из своей квартиры в одних трусах и с мачете. Фото: 12-kanal.ru

Двое участников нападения с мачете на семью с маленьким ребенком посчитали вынесенный им приговор слишком жестким и решили его обжаловать.

- В ходе рассмотрения дела было установлено, что подсудимые, в ходе конфликта с потерпевшим умышленно, совместно подошли к нему, один из них схватил последнего за рукав одежды, а второй, имея в руке предмет, обладающий рубящими свойствами, нанес им два удара в область головы пострадавшего, причинив физическую боль и телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, – сообщает пресс-служба Ленинского райсуда. – Признав подсудимых виновными, суд назначил наказание одному из них в виде трех лет, другому два года лишения свободы. Не согласившись с вынесенным приговором, подсудимыми и их защитниками поданы апелляционные жалобы в Омский областной суд.

Напомним, ЧП случилось весной прошлого года в Ленинском округе. Двое местных жителей – Александр Лазаренко и его приятель и сосед Андрей Медютов – напали на семью из машины, которая подъехала к их дому. Несмотря на плач малыша и просьбы перепуганной женщины, нападавший не останавливался. Также к агрессивному жильцу дома присоединился собутыльник с палкой. Медютов держал потерпевшего, когда Лазаренко бил по голове и спине.