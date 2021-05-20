Омич разбил машину друга из-за отказа жены

Машину теперь придется долго ремонтировать. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился 38-летий омич из поселка Входной. Утром после застолья с приятелем он не обнаружил своей машины марки «Тойота Витц». Ущерб он оценил в 244 тысяч рублей.

Полицейские сразу проверили приятеля, с которым омич выпивал накануне. Оказалось, он и угнал автомобиль. Когда собутыльник уснул, он взял ключи и поехал к своей жене, чтобы прокатить ее по городу. Женщина от затеи благоразумно отказалась. Тогда омич расстроился и резко нажал на газ. В это время он находился на парковке у дома своей девушки и повредил срезу несколько автомобилей.

В пресс-службе полиции отметили, что 38-летний омич уже был судим. Сейчас его задержали и завели уголовное дело. За угон ему может грозить до 5 лет лишения свободы.