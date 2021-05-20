Коронавирусом за сутки заразился 61 омич

В Омске люди продолжают заражаться коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом переболели уже 46 830 человек. За сутки выявили 61 новый случай. Из них 42 человека будут лечиться дома, а 19 отправились в больницы.

Выздоровели сегодня 55 человек. Всего же успешно справиться с болезнью смогли 39 873 человека.

Ковид за сутки унес жизни еще 2 омичей. За все время пандемии от новой болезни погиб 1 421 омич.

В прививочной компании, которая проходит в Омской области, поучаствовали уже 192 013 человек. Полностью привиты от ковида сегодня 151 353. Остальные дожидаются второго этапа вакцинирования.