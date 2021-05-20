На севере Омской области обнаружили 6 котельных, загрязняющих воздух

В Большеуковском районе незаконно дымили сразу шесть котельных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверила, как соблюдается природоохранное законодательство в Большеуковском районе. В результате выявили шесть официально незарегистрированных и загрязняющих атмосферу котельных.

- По данному нарушению прокуратурой района директору учреждения вносилось представление, однако каких-либо мер к устранению нарушений предпринято не было, в связи с чем, в суд направлено исковое заявление с требованием обязать принять меры к постановке на государственный учет 6 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Требования прокурора района судом удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.